ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن بعض الوزراء من حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة أعلنوا رسميًا اعترافهم بالحكومة الجديدة وأبدوا استعدادهم للتسليم.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن أعضاء بالحكومة قدموا استقالاتهم أمس الخميس على غرار زملائهم، وأعلنوا أنهم سيسلمون السلطة لنظرائهم.

ولم يستبعد عضو البرلمان وقوع اشتباكات في العاصمة طرابلس لفترة ما، يمكن بعدها تسليم السلطة، حسب تعبيره.

وأوضح أن التحركات العسكرية على الأرض توحي بصدام محتمل، إلا أن بعض الجهود تبذل من أجل تغليب مصلحة الوطن من أجل حقن الدماء.