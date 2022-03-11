ليبيا – عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد اجتماعًا مع الملاك المتقدم في الوزارة ووزارة التخطيط بالحكومة وعدد من عمداء البلديات.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع أتى لمناقشة آليات تنظيم العمالة الوافدة وإنشاء المدن العمالية وتفعيل برامج التدريب في البلديات، فيما أكد العابد على أهمية تنظيم سوق العمل من خلال تنظيم عملية استجلاب العمالة الوافدة.

وأضاف العابد: إن هذا يتم من خلال إنشاء المدن العمالية بكافة البلديات أثناء فترة تواجدهم بكامل الأراضي الليبية التي تقوم بتوفير كافة سبل الراحة لهم وتوفير الأمن لهم. مشيرًا إلى إن كافة العوائد المالية من المدن العمالية تعود للبلديات إلى جانب عملية التنظيم.

وتطرق العابد إلى عدد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة وأبرزها صرف منحة للباحثين عن عمل ومشروع قدرات لدعم المشاريع والمراكز التدريبية التي تم تنفيذها في عدد من البلديات ضمن خطة عودة الحياة، فيما استمع لكافة العمداء كلا وفق الاحتياجات الخاصة ببلديته.

وشدد العمداء خلال مداخلاتهم على الدور المهم لوزارة في تنظيم العمالة الوافدة ودورها في الجانب التدريبي للباحثين عن العمل والخريجين بالبلديات، للرفع من قدراتهم لتأهيلهم وفسح مجال العملي لهم، وفقًا لاحتياجات كل بلدية من العناصر الوطنية.