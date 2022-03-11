العراق – كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الحكومة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

والتقى وزير الخارجية فؤاد حسين مع انايانسي روردريغز كاميو نائبة وزير الخارجية الكوبي على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأكد حسين، في بيان “أهمية تدعيم أوجه العلاقات الثنائية عبر تنويع أطر التشاور والتعاون المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن، والاستقرار في المنطقة”، معربا عن تطلع بغداد إلى استمرار، وزيادة الدعم لمجمل الجهود الجارية على مختلف الصعد السياسية، والاقتصادية، بما يعود بالخير على البلدين”.

وأشار إلى أن “الحكومة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار بالعراق، والتنسيق المشترك بين البلدين”.

المصدر: RT