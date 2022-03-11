العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ16.. لحظة بلحظة

العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ16.. لحظة بلحظة

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ16 وسط استمرار الجيش الروسي في تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية وتهديد غربي بفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

ميدانيا

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الدفاع الروسية: إسقاط 3 مروحيات و 8 مسيرات أوكرانيا بينها 5 من طراز “بيرقدار تي بي-2” خلال يوم

ردود الفعل

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المصدر : RT