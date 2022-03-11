 العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ16.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ16 وسط استمرار الجيش الروسي في تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية وتهديد غربي بفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

ميدانيا

  • الدفاع الروسية: تعطيل أكثر من 3200 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية
  • الدفاع الروسية: تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا
  • الدفاع الروسية: إسقاط 3 مروحيات و 8 مسيرات أوكرانيا بينها 5 من طراز “بيرقدار تي بي-2” خلال يوم

ردود الفعل

  • 222 ألف شخص تقريبا قدموا من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا
  • تقرير: أكثر من 6 آلاف أوكراني وصلوا إلى إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية
  • بينس يزور الأوكرانيين على الحدود مع بولندا
  • مصادر: واشنطن وحلفاؤها بصدد إلغاء وضع “الدولة الأكثر تفضيلا” لروسيا
  • صندوق النقد الدولي يستبعد إمكانية استخدام روسيا حقوق السحب الخاصة بسبب العقوبات
  • وزير التنمية الاقتصادية الروسي: سنواصل دعم الشركات الأجنبية التي تفي بالتزاماتها
  • الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه على تعزيز الشراكة مع أوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا
  • تهديد زيلينسكي بتدابير جوابية إذا صادر ممتلكات الروس في أوكرانيا
  • البيت الأبيض: بايدن سيعلن إجراءات جديدة ضد روسيا
  • الكونغرس يقر ميزانية جديدة تتضمن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 14 مليار دولار
  • الصين تؤكد أهمية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
  • السفارة الروسية بواشنطن تطالب الولايات المتحدة بوقف أنشطة “ميتا” المتطرفة

المصدر : RT