ليبيا – علق مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على ما يجري من اتفاق من قبل شرائح كبيرة من الشعب على رفض التمديد للنواب والدولة والمظاهرات التي خرجت في الميادين، ومحاولة البعثة الأممية تخدير الشعب بإجراءات جديدة تعيد البلاد لدوامة اللجان وضياع الهدف وفتح الباب لمزيد من الخلاف.

الغرياني أكد خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد على أن الجميع بحاجه لمزيد من التوضيح والتكرير والتأكيد على المواقف التي تتبناها دار الإفتاء لكثرة التحريف في المنصات والكلام من هنا وهناك.

وأردف: “أقول لمن يعنيه الأمر وأحرار البلاد النزاع الموجود ليس بين رجلين بل مشروعين، مشروع حكومة الوحدة الوطنية يقول أعطوني فرصة لإجراء الانتخابات في شهر 6 ومشروع آخر يقود البلاد للمجهول، وليس من هدفه أن يسلم البلاد لأهلها وهذا مشروع حفتر وعقيلة صالح وصاحبه يحلم أن يتحكم في البلد 60 عامًا هو وذريته، وليس مشروع انتخابات لأنه ليس في قاموسه ولا يؤمن به ولا يعتقده، وهو يريد أن يستولي على كل شيء ليعيد للبلد حكم الاستبداد والقهر والمذلة، وهو على رأسه مشروع صهيوني وهذا ما يريدونه بنا وبالمسلمين”.

وأضاف: “بعض الناس يقول إن هذه حكومة قوية تفعل وتفعل وأقول هذه الحكومة التي شكلها البرلمان كما أنها فاقدة للشفافية والتزوير فيها واضح، وطريقة التصويت فيها لم تكن على طريقة برلمانات الدنيا، وليس فيها عد للحاضرين ولم يطبقوا اللوائح فيها، لكن مع ذلك جاءت بهذه الصورة وأعطوها الثقة، وكما أعطوها بهذه الصورة المزيفة الثقة بإي لحظة سيسحبونها منها، ولا أحد يمنعهم من هذا لأنها حكومة لا تملك نفسها والصورة التي أتت بها ليست حقيقية بل تلفيقيه ويستطيع رئيس المجلس أن يعين كل أسبوع حكومة، هو يفعل ما يريد، وجعل نفسه كل البلد تحت سلطانه وحكمه”.

كما استطرد حديثه: “لدرجة أنهم تكلموا وقالوا كيف المفتي يقول عندما ذهبوا جماعة الوحدة الوطنية والرئاسي لحفتر قال جائز ذهابهم للمنطقة الشرقية، وقال لو قابلوا حفتر من أجل المداراة هذا لا حرج فيه، كيف يجوز لبعض الناس وآخرين لا؟ قلت المداراة معناها أن هناك ظالم تخسى سطوته وفي قلبك كراهية له ولا تحبه لا تفصح له بكراهيتك حتى تتمكن منه، إذا جلست معه بأي مكان لا تظهر له العداوة ولا تشتمه بل تتكلم معه بكلام مريح وتبتسم له وتتقي شره ويذهب كل منكم على حاله، هناك مراحل بعد المداراة، هناك مداهنة وتحالف وركون وهذا كلها موبقات لا يجوزها الشرع والدين. لا تكون المداراة بأن يد الظالم العليا ويدك السفلى هذه ليست مداراة بل تحالف وركون للظالمين. الجلوس للظالم لا يجوز”.

وتابع: “أما إذا قلتم حفتر ليس ظالمًا هذه مسألة أخرى بعد أن سفك الدماء بالآلاف وهجر ومقابر جماعية وألغام وتدمير وخراب، ومع ذلك لا يكون ظالم، هذا عمى بصيرة ولا بد أن تقر أنه ظالم ومعتدي وصاحب مشروع صهيوني فاسد، أين ما تبين لنا الحق لا نتردد بالرجوع له ونرى هذا من الشرف وبركة العلم، إذا تبين لنا كلام لا نقول غيره وإننا نستمر وكذا ونناصر الظلم وأنفسنا على حساب الحق، هذا لا يمكن. لا تظلموا الناس وتنسبوا على دار الإفتاء شيء لم تقله”.

أما بشأن مسألة مجلسي النواب والدولة فعلق قائلًا: “قلنا مرارًا أن المجلسين فاقدان للشرعية القانونية وشرع الله ولا حق لهم في البقاء والتمديد لا شرعًا ولا قانونًا، أما قانونًا فيعدون غاصبين للسلطة وشرعًا، لأن وجودهم واستمرارهم فساد في الأرض وظلمًا للناس واستمرار للمعاناة التي نراها الآن وسلبت الوطن والناس وخيراتهم وجعلتها شبه عارية من أي شيء، لا خدمات ولا شيء يحفظ كرامتها والسبب الفترات الانتقالية التي يتربع على عرشها البرلمان ومجلس الدولة، هل قدموا شيئًا يحمي الناس ويعيد لهم حقوقهم وكرامتهم؟ القانون لا يطبق وأحكام المحاكم والدائرة الدستورية مقفلة وهي تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ولا يمكن تصور هذا في أي مكان”.

واعتبر أن القضاء سمعته سيئة وتكتب في التاريخ وعار عليهم؛ لأنه لا يمكن أن يمحى، فالناس يقتلون وتشن الحروب بينهم والجهة المختصة التي يلجأ لها المواطن بالعمد يستمرون لأهداف وأوامر سياسية تأتيهم فقط من أجل البقاء في السلطة.

وأفاد: “أطالب الناس الآن بشعار لا للتمديد؛ لأنه مدام القوانين ألغيت ومجلسي النواب والدولة ما عندهم شيء يفعلوه ووجودهم عالة فقط ولم يفعلوا شيئًا للناس، وجودهم أصبح عالة ولا حق لهم في البقاء، ولا يجوز أن يبقوا ويجب أن يسلموا السلطة لمن يقدر على رفع الظلم على الناس؛ لأن وجودهم استمرار للظلم ورفعه واجب ويجب إسقاطهم ولا يستمروا بعد هذه المدة الطويلة، وهذا الشعار لا للتمديد ينبغي أن يكون ضد البرلمان ومجلس الدولة والبعثة الأممية التي كل مشاريعها ومقترحاتها وآخرها مقترح المستشارة كلها تصب في التمديد لنفسها واستمرار بقاءها كمجلس الدولة والبرلمان؛ لأن بقائهم فيه مصلحة سواء من ناحية المرتبات المرتفهة أو المزايا والمناصب”.

وتساءل: “هل استطاعت البعثة الأممية أن تطبق القانون، هل رفعت شكوى ضد من يعطلون القانون في مجلس القضاء الأعلى؟ هذا لا يعنيها بل ما يعنيها أن تقترح من حين لآخر مجموعة مشاريع ومقترحات هلامية فضفاضة لا تسمن ولا تغني من جوع، وكلام إنشائي لا طعم ولا لون وكذب، أن تدير مقترحًا حقيقيًا بحيث تنهي المعاناة ونخرج من هيمنة المجتمع الدولي، هذا لا يمكن؛ لأن هذا إنهاء لبقائهم، وما يفعلونه لمصلحتهم”.

ولفت إلى أنه “ينبغي رفع شعارات في المظاهرات لا للتمديد للأجسام الثلاثة البعثة والبرلمان ومجلس الدولة، لو أن البعثة جادة وهذه المستشارة التي تريد أن تحيلنا للجان من جديد، هذه أليست نفسها في المؤتمرات السابقة عملت ترشيح للحكومة الموجودة الآن وأعطتهم 60 يومًا للقيام بقاعدة دستورية ويدخلوا في انتخابات، لماذا الكلام الذي قررته نسيته كأنه غير موجود ودخلت بنا بلجان وقاعده دستورية من جديد؟ أليس هذا كذبًا وضحكًا علينا ونفس ما يفعله البرلمان والدولة من تمديد؟”.

كما رأى أن مجلس النواب لن يشكل لجنة مع مجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية، وكل ما يجري الحديث عنه بالخصوص هو مجرد كلام دون معنى وفقط ليأخذوا فترة شهور ومن ثم يختلفون وتحصل مشكلة ويأتوا بمقترح ومبادرة جديدة، وهكذا تبقى البلاد في حلقة مفرغة.

وثمّن جحود اللجنة البرلمانية التي ترفع شعار لا للتمديد وهم ما يقارب 60 عضو من برلمان طبرق، مطالبًا إياهم عدم الاكتفاء برفع الشعارات فقط، بل المبادرة بتقديم استقالات جماعية لإسقاط المجلس.

الغرياني تابع: “هؤلاء آثمون؛ لأنهم داعمين للفساد لذلك يجب أن يستقيلوا ويعفوا انفسهم من الظلم المستمر، وكذلك في مجلس الدولة يجب أن تكون هناك استقالات جماعية ويرفضوا هذه التراهات واللجان. عندكم قانون صادر منه المؤتمر الوطني العام في 2012 هذا أقره الناس وجهة تشريعية، ارجعوا له وقروا الانتخابات على أساسه إن كنتم لا تريدون التلاعب بالوقت”.