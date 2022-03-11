روسيا – أكد ألكسندر فورمانشوك رئيس المجلس الاجتماعي بالقرم، إنه قد تتم مصادرة ممتلكات رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي والأوليغارشيين الأوكرانيين في روسيا بما في ذلك بالقرم.

ويوم أمس الخميس، وقع زيلينسكي على قانون بشأن “المصادرة القسرية” لممتلكات روسيا ومواطنيها في أوكرانيا.

وأضاف فورمانشوك: “سيسعى زيلينسكي، جاهدا من أجل التأميم الكامل لممتلكات جميع الروس على أراضي أوكرانيا، وهذا التأميم يتم على أسس عرقية. لقد اتخذ زيلينسكي خياره وراهن على الروسفوبيا كوسيلة رئيسية للبقاء في السلطة وخدمة الغرب، وخاصة واشنطن. وفي حال استمر سير الأمور بهذا الشكل، فسيواجه زيلينسكي نفسه والأوليغارشيون الأوكرانيون، الذين اتخذوا مواقف معادية لروسيا، إجراءات جوابية تتضمن مصادرة ممتلكاتهم، بما في ذلك بشبه الجزيرة. أنا متأكد من أنه سيتم تأميم ممتلكاتهم في روسيا”.

ويشار إلى أن يلينا زيلينسكايا زوجة رئيس أوكرانيا الحالي، اشترت في أبريل عام 2013 شقة في بلدة ليفاديا على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، لا يزال هذا العقار ضمن أملاك عائلة رئيس أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي