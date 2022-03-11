ليبيا – أصدر مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال قرارًا بتخصيص مبلغ 200 مليون دينار، لصالح وزارة الصحة، لصرف المستحقات المتراكمة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والعاملين بمراكز العزل والرصد والفلترة، خصمًا من الباب الخامس (نفقات الطوارئ) وفقًا للتشريعات النافذة.

وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن القرار يأتي تتويجًا للجهود التي بذلها نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لصرف مكافآت للعناصر الوطنية العاملين بالمراكز الطبية المخصصة للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.