ليبيا – أصدر مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال قراره رقم 245 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم 433 لسنة 2021.

قرار العام 2022 الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أشار إلى أن نظيره في العام 2021 كان بشأن منح الإذن لمؤسسة النفط في طرابلس لتمويل تنفيذ بعض المشروعات وتقرير بعض الأحكام، فيما جاء في المادة رقم 1 من الأول تعديل ذات المادة من الثاني.

وأوضح التعديل أنه يتم منح الاذن للمؤسسة بالتعاقد على تنفيذ مشروع مصفاة لتكرير النفط واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالمنطقة الجنوبية بقيمة 600 مليون يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للأحكام والتشريعات النافذة.

وشددت المادة رقم 2 من القرار رقم 254 لسنة 2022 على تولي وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروع من المصادر التي تحددها.