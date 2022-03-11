الولايات المتحدة – أكد الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، في حديث لمجلة “شبيغل” الألمانية، إن العقوبات ضد روسيا لن تحقق أهدافها وستضرب الغرب حصرا.

وشدد هذا المختص الأمريكي على أنه، لا يثق في فعالية الإجراءات التقييدية التي فرضها الغرب ضد موسكو.

وأضاف: “من جانبي أتوقع حدوث تطور مختلف للأحداث: عواقب سلبية كبيرة على اقتصاد بقية العالم، باستثناء روسيا”.

ووصف الخبير الاقتصادي، العقوبات بأنها أداة نموذجية للسياسة الخارجية الأمريكية، وأكد الأخصائي أنه على الرغم من استخدامها بكثرة، إلا أنها نادرا ما تنجح في تحقيق هدفها.

وكمثال على ذلك، استشهد الخبير بالعقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، التي حسب اعتقاده “فشلت فشلا ذريعا”.

وقال الاقتصادي الأمريكي: “لم ننجح في تغيير الأنظمة الحاكمة هناك، والآن نريد أن نركع دولة أكبر بكثير على ركبتيها. روسيا دولة ضخمة، لديها 1600 رأس حربية نووية، لذلك يبدو موضوع إركاعها ببساطة غير واقعي وفكرة مستحيلة التحقيق. لا أعرف ما يدور في رأس من اخترعها”.

وشدد جيفري ساكس، على أن روسيا ستتمكن بسهولة من تجاوز عواقب وتداعيات القيود المفروضة عليها.

المصدر: نوفوستي