الإمارات العربية – أشار رئيس مجلس الأعمال الروسي في الإمارات إيغور إيغوروف، إلى أن المصدرين الروس قد يفكرون في توطيد خطوط إنتاج في دول الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال في منتدى My Business اليوم الجمعة: “أعتقد أنه بالنسبة للشركات التي تنوي زيادة تواجدها الدولي والإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند فمن المنطقي النظر في إمكانية تأسيس إنتاج في دول من هذه المناطق”.

وأشار إلى أن قيام الشركات الروسية في توطين الإنتاج في بلدان ثالثة يمكن أن يحل هذه المشكلة (مسألة العقوبات التي فرضت على شركات روسية).

ووفقا للمسؤول فقد حقق مصنعو المواد الغذائية وشركات من قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي في السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في الإمارات، فيما تواجه الشركات المصنعة للآلات والمعدات من روسيا صعوبات لدخول سوق الإمارات.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى عقوبات ضد أفراد وكيانات روسية، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس