دوري الأبطال.. الهلال يتغلب على المريخ في “ديربي النيلين”

دوري الأبطال.. الهلال يتغلب على المريخ في “ديربي النيلين”

السودان – فاز الهلال السوداني على مواطنه المريخ بنتيجة 1-0 في “ديربي النيلين” الذي جمعهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الهلال بالفضل في الفوز لنجمه ياسر مزمل الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.

ولعب المريخ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ52 عقب طرد لاعبه عماد الصيني.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط وصعد إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى التي يتصدرها صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 7 نقاط.

في المقابل، توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الرابع.

يذكر أن الأهلي المصري الوصيف (4 نقاط) سيحل ضيفا على صن داونز غدا السبت.

المصدر: RT