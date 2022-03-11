روسيا – أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى أن إجراءات الولايات المتحدة وحلفائها أدت إلى تدمير قواعد التجارة العالمية كما أنها أدت إلى توترات في مجالات بعيدة عن السياسة كالرياضة.

وقال ميشوستين اليوم الجمعة خلال اجتماع للجنة الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في روسيا ومواجهة العقوبات الغربية: “أدت الأعمال غير الودية للولايات المتحدة وحلفائها إلى وضع غير مسبوق، القواعد الأساسية للتجارة الدولية تهدم”.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي أن “هناك جماعات ضغط مفتوحة للمصالح التجارية”، مشيرا إلى أن التوترات تطال مجالات ينبغي أن تكون بعيدة عن السياسة من حيث المبدأ كالرياضة والثقافة والعلوم.

كذلك أشار ميشوستين إلى أن المواطنين الروس الذين يعيشون أو يدرسون خارج روسيا يعانون ببساطة من مشاكل.

وعن مغادرة شركات أجنبية من روسيا، قال رئيس الحكومة الروسية: “بضغط من حكوماتهم يتخذ المالكون الأجانب للشركات الروسية قرارات بتعليق العمل في بلادنا، وهذا ينطوي على مخاطر على جودة حياة المواطنين (الروس)”.

وأعلنت مجموعة شركات أجنيبة خروجها أو تعليق أعمالها في روسيا بعد فرض الغرب عقوبات على موسكو في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وخلال الأسبوع الجاري شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن الشركات الأجنبية التي تفكر بالخروج من روسيا يجب أن تتخذ قرارا بشأن نشاطها في روسيا في وقت قصير.

وتعهد الرئيس الروسي بالرد على الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب على روسيا، مؤكدا أن روسيا ستخرج أقوى من الأزمة الحالية. وقال إن هناك حلولا قانونية للرد بحزم على الشركات الأجنبية التي تغلق وتوقف إنتاجها في روسيا.

المصدر: نوفوستي