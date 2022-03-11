روسيا – أكدت الشركة الفرنسية “ليروي ميرلين” لتجارة مواد البناء أنها ستواصل العمل في روسيا، ويأتي ذلك بعد إعلان بعض الشركات الأجنبية خروجها من السوق الروسية.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن رسالة موجهة من إدارة “ليروي ميرلين” إلى شركاء الشركة الفرنسية: “على الرغم من الشائعات، فإننا نواصل العمل (في روسيا) ولا نخطط لوقف أنشطة الشركة”.

وأشارت الشركة إلى أنها منفتحة على مقترحات لزيادة الإمدادات وتوسيع نطاق التعاون، وقالت إنها أنشأت مقرا رئيسيا لاستبدال الواردات الأجنيبة بمحلية (إحلال الواردات).

ويأتي إعلان شركة “ليروي ميرلين” بعد إعلان شركات أجنيبة خروجها أو تعليق أعمالها في روسيا بعد فرض الغرب عقوبات على موسكو في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وخلال الأسبوع الجاري شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن الشركات الأجنبية التي تفكر بالخروج من روسيا يجب أن تتخذ قرارا بشأن نشاطها في روسيا في وقت قصير.

وتعهد الرئيس الروسي بالرد على الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب على روسيا، مؤكدا أن روسيا ستخرج أقوى من الأزمة الحالية. وقال إن هناك حلولا قانونية للرد بحزم على الشركات الأجنبية التي تغلق وتوقف إنتاجها في روسيا.

المصدر: إنترفاكس