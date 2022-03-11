ليبيا – جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله دعوته لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء والاعتماد علي توليد الكهرباء من الطاقات البديلة.

وجاء ذلك خلال استضافة صنع الله كمتحدث رسمي في بعض الجلسات وحلقات النقاش حول نماذج شركات النفط والغاز المستقبلية، وكذلك تطور فرص ونماذج الاستكشاف والإنتاج خلال فعاليات مؤتمر سيرا ويك المنعقد، بمدينة هيوستن، بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث صنع الله عن احتياطات ليبيا من النفط والغاز ومعدلات الإنتاج الحالية وموقع ليبيا الاستراتيجي الذي يجعل منها قريبة جدًا من السوق الاوروبية.

وتطرق صنع الله الى إستراتيجية المؤسسة الجديدة في التركيز على إنتاج الغاز ورفع معدلات ليبيا من الغاز للاستجابة للطلب المتزايد علي الغاز في السوق الأوروبية.

وأكد صنع الله على إستراتيجية المؤسسة لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال الاستغلال الأمثل للغاز المنتج مع النفط.

وتطرق صنع الله إلى بعض مشاريع تقليل حرق الغاز مثل مشروع استخلاص غاز الطهي من غاز المحرقة بالمحطة 186 بحقل الشرارة، وكذلك مشروع استخلاص غاز الطهي من غاز المحرقة بحقل المبروك الذي يعتبر مساهمة في التنمية المستدامة التي سوف سيكون له الأثر على المجتمعات المحلية المجاورة لمناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.

كما أكد صنع الله على تشجيعه ودعمه للشركات العالمية العاملة في ليبيا وحرصه على خلق بيئة استثمارية للمحافظة على تواجد الشركاء الحاليين وجذب شركاء آخرين.

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