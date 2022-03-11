ليبيا – قال وزير الصحة بحكومة الاستقرار عثمان عبد الجليل والمرشح الرئاسي ووزير التعليم السابق بحكومة الوفاق إن الرصيد السياسي الذي تم بناء عليه فكرة ترشحه من الناحية العملية الفترة التي عمل فيها في وزارة التعليم وتعتبر أكبر الوزارات وفيها أكبر عدد موظفي الدولة، مشيرًا إلى أن المؤسسة كانت كبيرة وجسمًا متهالكًا وتم فيها الإصلاح.

عبد الجليل اعتبر خلال لقاء عبر برنامج “المواجهة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن عبد الحميد الدبيبة لا يمكن أن يكون مترشحًا للرئاسة؛ لأنه وقع تعهدًا بذلك، وقيمة التعهد شرط من شروط الترشح والهدف منه أن من يأتي للسلطة لا يستغل مكانه ومقدرات الدولة للدعاية.

وأضاف: “معترض لدخوله بالترشح أولاً للتعهد وأرى في وجوده خطرًا على الدولة الليبية، إذا استمر في حكم الدولة سيؤدي للهلاك من قراءتي في المشهد والأمور الاقتصادية أين تسير والفساد والرشاوى التي فاقت الخيال، حتى منح الزواج فيها فساد والعقود والوقود بشكل مستفحل ولو استمر لأشهر سيستمر الفساد”.

وعلق على صفقة المقاعد الموقعة بين وزارة التعليم والشركة التركية قائلًا: “الصفقة مع الشركة التركية كانت قبلي ودون علمي ولا أتحملها أنا، ومع هذا أوقفتها والقضية عند النائب العام، وأتحدى اليوم يقول كان هناك تجاوز مالي في وزارة التعليم خلال فترة وجودي”.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ كنت وزيرًا للتعليم في حكومة الوفاق، كيف تم اختيارك للمنصب أو الحقيبة؟

ج/ كان هناك وزير سابق فاضل محمد العزابي، ولأسباب صحية أو شخصية قدم إعفاء، واستدعيت من قبل فائز السراج وقبلت بالمهمة. حكومة الوفاق عندما تشكلت هي متوافقة مع بعضها، وكان هناك وزير تعليم من الرحيبات من الجبل لكنه ليس من الزنتان، ولما قدم إعفاءه استدعيت، كيف ستكون محاصصة إذًا؟

س/ تحدثت في مقابله سابقة أنك لو لم تكن زنتانيًا لما تم اختيارك لمنصب وزير التعليم، وبعد سنوات تتحدث عن أنك ترفض المحاصصة قطعاً؟

لا أبدًا، هي ليست محاصصة بل تمثيل وعندما ذكرت أنني لو لم أكن زنتانيًا ربما لم أكون أتيت؛ لأنه في ذلك الوقت كانت حكومة الوفاق تمثيلًا للمناطق وكانت وزارة التعليم لمنطقة الجبل في اعتقادي.

س/ مع بداية عملك في الوزارة، إدارتك للعملية التعليمية كانت حولها الانتقادات الكثيرة، وبالأخص فيما يتعلق بفصل مبتعثين وشن هجوم عليهم بعد عدم رجعتهم للبلاد، هناك من يتهمك شخصيًا بعدم عودتك للبلاد وأنك بقيت خارج ليبيا حتى قامت ثورة فبراير.

كلام غير صحيح، هناك الكثير من هذا الكلام يقال، أنهيت شهر 2004/11 وبقي لمنحتي الدراسية أكثر من سنتين ونصف، ولما أنهيت رجعت وباشرت عملي في مركز البحوث الطبية قي الزاوية يوم 2005/1/1، لا أشكك في المعلم، ولما توليت وزارة التعليم كان هدفي الإصلاح، يتطلب أن نقوم بتقييم لكل مكونات العملية التعليمية وهي أربعة، المبنى والمنهج الدراسي والمعلم والنظم التي تنظم العملية التعليمية، بناءً على هذه الأعمدة تتم جودة التعليم.

في ليبيا هناك الكثير من المشاكل في التعليم وكنا نريد أن نأخذها بطريقة علمية، قيمنا المناهج وحاولنا أن نصلحه، وقيمنا المباني وللنظم وقارناها بالنظم في العالم الحديث وغيرنا فيها الكثير، ولم يعجب كثيرًا من الناس، جاء المعلم، ما البأس؟ المفتش التربوي يقيم المعلم مرتين في الفصل الدراسي.

المفتشون بالآخر أصبحت تقاريرهم صورية، لم يعودوا يذهبوا للمدارس ولم تعكس الواقع الحقيقي، المعلم مفروض ألا يشعر بالحرج عندما يأتي مفتش تربوي يختبرك في أدائك ومعلوماتك.

التقييم لا أرى فيه إهانة للمعلم وأعترف أنه كانت هناك هجمة من المجتمع في السوشال ميديا، هجمة وسخرية من المعلم أدت لردة الفعل! كانت الانتقادات لاذعة وأنا رأيت جزءًا منها. ولكن لا تنسى أن هناك نسبة كبيرة من المعلمين كانوا سعداء بهذا الإجراء وتصلني رسائل وملاحظات ونلتقي بهم.

لما قمنا بعملية الإصلاح للتعليم، من وجهة نظري أن التعليم كله قطاع موحد، دليل أننا حتى نصلح مثلًا بمنع الغش أخذنا الطلبة في الثانوية وقمنا لهم امتحانات في الجامعات، ونسير في برنامج آخر وهو الانتقال من التعليم التقليدي للتفاعلي، هذا جسم واحد والإصلاح فيه لا يتجزأ.

س/ الوزارة التي كنت ترأسها ألم يكن فيها فساد وفق تقارير ديوان المحاسبة؟ مصروفات بالطابعات وصفقة المقاعد من الشركة التركية؟

الصفقة مع الشركة التركية كانت قبلي ودون علمي ولا أتحملها أنا، ومع هذا أوقفتها والقضية عند النائب العام، أتحدى اليوم من يقول كان هناك تجاوز مالي في وزارة التعليم خلال فترة وجودي.

س/ النائب العام عندما حبس وكيل الوزارة عادل جمعة ربما سوء إدارة من،ه وهل عادل جمعة كان يتحرك بمفرده؟

نعم، ولا أتحمل مسؤوليته، ولتتابع الورق لو كان هناك شيء لاستدعاني النائب العام.

س/ الأمر كان حقيقيًا؟

هناك تجاوز، الخشب لا يوجد ولم يصل إلا الحديد، وتراكمت عليها الديون وأحيلت الأموال للشركة.

س/ هل شعرت أنك استعجلت في قرار الاستقالة؟

لا كان بأريحية وسبق لي الجلوس مع فائز السراج.

س/ في زيارة كانت لمرشحي الرئاسة عندما كانت ربما يتعقد الانتخابات في 24 من ديسمبر كانت في بنغازي للقاء خليفة حفتر جرى الحديث قبلها أنك من ضمن الوفد، لكن الصور أثبتت العكس؟

في الزيارة تلك لا أعرف اسمي لماذا كان موجودًا ولم توجه لي دعوة، واللقاء مع كل الليبيين يجب أن يكون بعد كل حرب وخلاف، إذا أردنا أن نعبر ببلادنا للأمام، لا أعترض على الجلوس في حد ذاته، ولكن أحب أن تكون الأمور مدروسة بحيث تكون نتائجها واضحة.

س/ ما الذي كنت تريده؟

كل الجهات التي كانت في صراع الحرب لو هذه الأطراف من تلقاء أنفسهم أو بواسطة الآخرين قالوا تعالوا يا جماعة وأنتم الأطراف المتقاتلة والسياسية المختلفة والمترشحين يجب أن نجلس كليبين ونبعد الأمور الشخصية وننسى ما حدث في الماضي وننطلق للأمام، وهناك أشياء واضحة نفعلها أننا نريد انتخابات وتوحيد مؤسسة عسكرية وأمن والنهوض والاقتصاد، في ذلك الوقت يجب على الناس أن تلتقي وتتحدث في أي مدينة ليبية، أعتقد ما حدث لم يكن مهيئًا وجاء مفاجأة للناس.

س/ تعتقد أن ما تم بحثه في اللقاء متعلق بالعملية الانتخابية؟

لا أحد يعرف ما الذي حدث، قالوا إنه عادي وكسر للجليد، أعتقد أن ما حدث حقيقي، لكنه لم يُدَرْ بالطريقة المثلة التي كنت أتوقعها. أنا كنت نائب رئيس لجنة الطوارئ، الحكومة المصغرة التي شكلت لمواجهة العدوان على طرابلس كنت في الطرف الآخر بالكامل وهذا ليس موقعًا سهل.

س/ إن فكرت بالجلوس مع حفتر في قادم الأيام وكانت الأسباب مختلفة، ألا تعتقد أنه يمكن أن تعطيه صبغة السياسي وهو كان رجلًا عسكري بالأمس؟

أعتقد أنه اكتسب صفة السياسي لأنه مرشح رئاسي، حتى اللقاء لما حاولت أفهم المغزى كان للمرشحين الرئاسيين، لا أبرر الذهاب ولا أدافع عن أي شخص دار خطوة، ولو رجع الأمر لي لما كنت ذهبت، ولكن لا يعني أني أرفض اللقاء، لكن أن يكون بشروط وأشياء واضحة وأهداف ونية صادقة ومساواة.

س/ تصريحات المرشحين الذين ذهبوا لبنغازي كانت واضحة أنهم جاؤوا لإنهاء الانقسام والانتخابات.

إذا حققوا هذه الأهداف أعتبرها جيدة، ويمكن أنهم كانوا أكثر جرأة وشجاعة في هذه الخطوة.

س/ ربما البعض اعتبرها تحالفًا، أو يسميه البعض تقارب الضرورة لصياغة شكل من التحالف مناوئ للدبيبة؟

الدبيبة لا يمكن أن يكون مترشحًا لأنه وقع تعهدًا بذلك. قيمة التعهد شرط من شروط الترشح، ووقعت عليه، والهدف منه أنه من يأتي للسلطة لا يستغل مكانه للدعاية لنفسه ومقدرات الدولة لنفسه، وقعنا وعبد الحميد وقع، لماذا قال التعهد أخلاقي بعدها؟ حتى القسم الذي أقسمه داخل مجلس النواب أنه لن يترشح للانتخابات.

س/ اعتراضك على الدبيبة يتعلق بتخوفكم أن أعماله فد تحظى قبول من الناس؟

معترض لدخوله بالترشح، أولًا للتعهد، وأرى في وجوده خطرًا على الدولة الليبية، إذا استمر في حكم الدولة سيؤدي للهلاك من قراءتي في المشهد والأمور الاقتصادية أين تسير والفساد والرشاوى التي فاقت الخيال، حتى منح الزواج فيها فساد والعقود، الوقود فيه فساد بشكل مستفحل، ولو استمر لأشهر سيستمر الفساد. الرشاوي كلنا سمعناها من أعضاء الـ 75 والإعلام المصاحب وتقرير الأمم المتحدة، هناك أعضاء خرجوا وقالو إن الدبيبة عرض عليهم رشاوي! ولا يحق لي ذكر أسمائهم، ولكن لو كانت هناك جهات أمنية لاستدعت الـ 75.

الرشاوي حدثت في تونس وجنيف وهذا معيب؛ لأننا كنا تحت أنظار العالم، ولكن لتوحيد البلاد وحفاظًا على لحمتها قلنا لتمشي وقدمت تهنئة لهم، ولكن بعدها نرى الفساد، كم وزيرًا في السجن الآن؟ والعقود تتناثر يمينًا ويسارًا، لم يكن لي الحق الطعن في سيف وحفتر لأن دائرتي في طرابلس، فيها إشكالية أمنيًا وأمور عديدة.

س/ قدمت طعنًا بترشح الدبيبة تجاه ترشحه، ولم تطعن بحفتر أو سيف، هل طغت الحسابات السياسية على المبادئ؟

حفتر وسيف في المأخذ القانوني الذي أراه لا أعرف بماذا أطعن؟ إجازته 3 شهور من أين تحصل عليها من نفسه أم من غيره؟ طعنا في الدبيبة لأنه قدم تعهدًا ولم يلتزم فيه. الدبيبة قبل الطعن واستأنف وخرجت وقبلت بالحكم على الرغم أني أعرف أنه غير مقنع بالنسبة لي. ما بهمني القضاء يبقى مصونًا حتى لو جاء عكس قناعاتنا.

س/ ما الرصيد السياسي الذي بنى عليه عثمان عبد الجليل فكرة الترشح ويقدم نفسه لليبيين على أنه مرشح رئاسي؟

من الناحية العملية الفترة التي عملت فيها في وزارة التعليم وتعتبر أكبر الوزارات وفيها أكبر عدد موظفي الدولة، ورأيت أن التغيير ممكن، وكانت المؤسسة كبيرة وجسمًا متهالكًا وتم فيها الإصلاح.

س/ تعتقد أن الناس كرهت النخبة والوزراء؟

الناس تريد التغيير ووجوهًا معطاءة.

س/ ضع عنوانًا أو كلمة لكل ما يلي:

انقلاب الـ 69: حدث سيئ,

ثورة فبراير: حدث رائع.

فجر ليبيا: أسوأ من الـ 69.

عملية الكرامة: طغت عليها عدم الراحة لها، للسلوكيات والتجاوزات والدمار الذي تسببت فيه.

اتفاق الصخيرات: جيد وكان مطلوبًا.

العدوان على طرابلس: من أسوأ ما حدث في ليبيا.

اتفاق جنيف: لا بد منه، لكن نتائجه لم تكن مرضية ولكن قبلناها لضرورة توحيد البلاد. ولكن النتائج غير مقبولة ومتعلقة بالسلوك السيئ الذي حدث من بيع الأصوات والرشاوي.