ليبيا- أكد تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية تراجع مبيعات المصنوعات الفخارية التي تمثل فخر الصناعة في مدينة غريان الموصوفة بـ”عاصمة الفخار”.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيففة المرصد، أكد مراهنة الحرفيين اليوم على خدمات الإنترنت لزيادة مبيعاتهم ولإنقاذ حرفتهم التي يتوارثونها منذ أجيال المعروضة مصنوعاتها في العشرات من المتاجر التي تنتشر في غريان في وقت زاد فيه العرض على حساب الطلب.

ونقل التقرير عن مؤيد الشبعاني وهو والد لطفلين يبلغ من العمر 35 عامًا قوله: إنه قام بإطلاق مشروع “الفخار عند باب المنزل” بهدف توصيل ما ينتجه إلى زبائنه في داخل ليبيا وخارجها، في وقت تعرض فيه المتاجر مئات الأصناف من قطع الفخار الليبي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأضاف التقرير: إن هذه الأصناف تتمثل في الأطباق الملونة وأواني شرب المياه بزخارفها المميزة وفسيفسائها وقطع زينة للجدران وأوانٍ زراعية. فيما قال الشبعاني إن الصدفة وحدها هي من جعلته يدخل إلى عالم الفخار عقب تخرجه ونيله الشهادة من الجامعة في مجال الفيزياء.

وتابع الشبعاني: إن البحث عن وظيفه قاده إلى عمل بعيد عن تخصصه لبيع الفخار إلكترونيًا ومعمل صغير لصنعه. مبينًا أن فريقا مكونا من 10 أشخاص يشاركونه مشروعه عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”انستغرام” فهم يستقبلون الطلبات ويفرزونها ويسجلون حوالات الزبائن وصولا لعملية الشحن والتسليم.

وبين الشبعاني أن السوق تم إغراقها بمنتجات مستوردة من الصين وتركيا ودول مجاورة ولم تمنح فرصة تنافسية للمحلي، مشيرًا إلى أن مشروعه قد تم إطلاقه قبل نحو 4 أعوام وواجه صعوبات عدة في البداية، إلا أنه بدأ يقطف ثمار النجاح قبل نحو عامين بتحقيق نسبة مبيعات لافتة.

وشدد الشبعاني على وجوب تغيير طرق الشراء والاهتمام بالتغليف مثلًا الذي استثمر أموالًا لا بأس بها في معداته العصرية، ليسهُل وصول الفخار إلى كل زبون في ليبيا، ومن ثم تم تطوير العمل والشروع في شحن المنتجات إلى بريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير يواجه الشبعاني صعوبات في تحويل الأموال فالشحن إلى خارج ليبيا واستقبال الحوالات المالية من أكبر العوائق التي تواجه تسويق الفخار فإرسال الطلبية يحتاج شهرًا للوصول إلى الوجهة النهائية، إلى جانب قيود حكومية على عمليات التحويل الإلكتروني.

وأضاف التقرير: إن عمل النظام المصرفي في ليبيا بشكل بدائي واحد من مظاهر الفوضى التي سادت في البلاد بعد العام 2011. ناقلًا عن الشبعاني قوله: “لا توجد منصات تحويل مالية دولية في ليبيا لذلك نتسلم الأموال في أوروبا ومن ثم تسلم عبر أشخاص إلينا لاحقا بالعاصمة طرابلس ويحتاج الشحن البحري وقتًا طويلًا”.

وتابع الشبعاني قائلًا: “لا تتوافر لدى ليبيا خطوط شحن دولية ما يدفعنا إلى تجنب التوريد إلى متاجر أو شركات بكميات ضخمة ونلجأ للشحن مباشرة للزبائن بطلبات محدودة، وهذا عمل مضن يتطلب وقتًا وأموالًا إضافية”. مؤكدًا أهمية مواكبة الحرفة للتطور الذي توقف منذ 35 عاما.

وتحدث الشبعاني عن أهمية تعليم الشباب لهذه الحرفة وتشجيع أصحاب المشاريع والمستثمرين على ضخ أموال في هذه الصناعة الواعدة وهو ذات ما ذهب إليه الحرفي الآخر علي الزرقاني البالغ من العمر 47 عاما ويصنع الفخار التقليدي منذ نحو 25 عامًا.

وقال الزرقاني: “إن التسويق الإلكتروني صار حاجة وليس ترفًا، في ظل الجاذبية التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي واليوم جميع الناس ينشطون عبر المواقع، وبالتالي هي فرصة للاقتراب أكثر من الفخار بطريقة سهلة لا تكلفهم عناء السفر إلى المكان الذي يشتهر فيه”.

ووفقًا للتقرير تواجه صناعة الفخار في ليبيا تحديات عدة أبرزها فنية مرتبطة بندرة اليد العاملة وأخرى مالية تتعلق بغلاء أسعار المواد الخام مؤكدا إن الزرقاني يأتي باكرًا إلى محل عمله صباح كل يوم ويجلس بين قطع فخارية يضع عليها نقوشا ويلونها في عملية دقيقة تستنزف تركيزه الكامل.

وأضاف التقرير: إن الفناء الذي يجلس فيه الزرقاني يحتضن مئات القطع التي لا تزال رطبة وتفوح منها رائحة الطين فيما كان والده هو الآخر حرفيًا. مضيفًا بالقول: “عوامل كثيرة أخرت تطوير الفخار أهمها نقص المواد الخام التي تدخل في الصناعة نظرًا لارتفاع أسعار توريدها من الخارج”.

وأشار الزرقاني إلى التناقص الكبير لعدد الحرفيين وغياب جيل جديد منهم يكمل مسيرة الأجداد الرواد، إلا أنه يريد أن يبقى متفائلا ويقول: “عندما نقول غريان يعني مدينة الفخار وعلى الرغم من الصعوبات سيقاوم من تبقى من الحرفيين لاستمرار الحرفة التقليدية التي تعبر عن هويتنا وارتباطنا بأرضنا”.

وتطرق التقرير إلى المراحل الـ3 لصناعة الفخار المتمثلة بإحضار كميات ضخمة من الطين الخاص بلونه الأصفر وهو موجود بوفرة في جبال مدينة غريان ويوضع في طاحونة مخصصة لذلك ويفرغ الطين بعد تنقيته في قوالب وبأشكال مختلفة ومن ثم تتم المرحلة الثانية المتمثلة بالزخرفة والتلوين.

وتابع التقرير أن المرحلة الثانية تتم باقتناء ألوان صديقة للبيئة غير مصنعة وتستخدم من الطين الملون، فيما تمثل المرحلة الأخيرة التجفيف الطبيعي لقطع الفخار الذي يستغرق ين 6 و12 ساعة ومن ثم تنقل لأفران حرارية تصل إلى ألف درجة مئوية، وتستمر عملية التحميص داخلها في حدود يوم وتصبح القطع جاهزة للبيع.

ترجمة المرصد – خاص