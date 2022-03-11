لبنان – ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بشكل ملحوظ في لبنان، للمرة الثانية في الأسبوع نفسه، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 22000 ليرة و98 أوكتان 23000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 29000 ليرة والغاز 9000 ليرة.

وأصبحت الأسعار، بحسب وزارة الطاقة اللبنانية، على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 463000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 473000 ليرة.

مازوت: 489000 ليرة.

غاز: 311000 ليرة.

ويأتي ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النفط عالمية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: MTV