ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشرته مؤسسة أبحاث “المراقب” الهندية لما عبر عنه باستمرار غيوم حالة عدم اليقين المخيمة على تحول ليبيا نحو النظام الديموقراطي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن إحجام رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عن تسليم السلطة إلى رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا يمزق ليبيا، فالتنافس يعني زعزعة الاستقرار السياسي واستمرار الفوضى في البلاد.

وأضاف التقرير: إن هذا المأزق في حال التغلب عليه سيمكن من تحقيق قدر ضئيل من الاستقرار السياسي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما دفع عدم قدرة القوى المتصارعة المختلفة على الوصول لهذا القدر المجتمع فعليًا إلى مستنقع في وقت سيستمر فيه الانتهازية وتصادم المصالح.

وتابع التقرير: إن هذا الأمر يعني جذب القوى الخارجية لمواصلة تنافسها في الفضاء الليبي وتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا، ما يجعل إقامة نظام حكم مستقر حلمًا بعيد المنال، فيما يمكن للبلاد أن تكون جاذبة للمستثمرين في قطاعات الغاز والنفط في حال استقرارها.

وهاجم التقرير الدبيبة بالقول: إن شبكات أعماله القوية للغاية وثروته الهائلة لا يمكن تفسيرها إلا من خلال الفساد الهائل في السنوات الأخيرة بعد أن دفع ملايين الدولارات لجماعات الضغط في الولايات المتحدة وفرنسا لرفع صورته وجمع ثروة أكبر ولتعزيز موقفه.

وأوضح التقرير: إن الدبيبة اعتمد على الإعلان والإنفاق على الخطط الشعبوية مثل مساعدة الناس على شراء الأراضي والمنازل ورفع الرواتب ودعم حفلات الزفاف.

ترجمة المرصد – خاص