مصر – أشادت الفنانة المصرية القديرة فردوس عبد الحميد بعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، معتبرة أنها “راقية في كل تصرفاتها ومثالا للمرأة المصرية”.

وأضافت عبر برنامج حواري: “السيدة انتصار السيسى سيدة مصرية مننا ولا تشعرك أنها زوجة الرئيس”.

وأبدت الفنانة فردوس عبد الحميد، سعادتها بتكريمها من سيدة مصر الأولى خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وقالت: “شعور الفنان لا يوصف حين يتم تكريمه بعد عمر من العطاء، خاصة أن يكون التكريم من خلال السيدة الأولى”.

وأضافت: “المرأة تمر بأجمل عصورها في عهد الرئيس السيسي، ولحظة التكريم كانت من أسعد لحظات حياتي، وفوجئت بالدعوة من القائمين على الاحتفالية ولم اكن أتوقع أن أكون ضمن السيدات المكرمات”.

المصدر: “صدى البلد”