واشنطن – وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على بيع طائرات من طراز C130 لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 حاولوا منع الصفقة لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان.

وذكر موقع Politico الأمريكي أن مجلس الشيوخ تراجع عن محاولة إلغاء صفقة قيمتها مليارا دولار لبيع طائرات شحن عسكرية لمصر على خلفية سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن السيناتور الجمهوري راند بول أول من قدم تشريعا في محاولة منه لإلغاء الصفقة إلا أنه فشل بشكل هائل.

وأدان بول، الرئيس جو بايدن لتأكيده على أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه سيره في عملية تسليح مصر، معتبرا أن قرار حجب كمية صغيرة نسبيا من المساعدات العسكرية (وزارة الخارجية حجبت في أواخر يناير 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر) “صفعة” مع استمرار مبيعات الأسلحة الكبيرة.

وقال السيناتور الجمهوري: “يجب أن ننهي المبيعات العسكرية للقادة المجرمين في مصر”، مضيفا: “سحب بعض المساعدات العسكرية جزئيا مع تقديم مبيعات جديدة تبلغ 10 أضعاف ما حجبناه يظهر ضعفا في مواجهة القمع”.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعلن في سبتمبر الماضي أن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية ستتأخر ما لم تحرز مصر تقدما في مجال حقوق الإنسان. كانت تلك المساعدة جزءا من شريحة قدرها 300 مليون دولار، مشروطة بإدخال تحسينات على حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

وأفرجت وزارة الخارجية عن الـ 170 مليون دولار المتبقية.

المصدر: Politico