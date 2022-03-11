ليبيا- تناول تقرير إخباري نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية مسألة ضعف تمثيل المرأة في التشكيلتين الحكوميتين لتصريف الأعمال والاستقرار.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال ضمت 5 وزيرات، في وقت لم تحوِ فيه حكومة الاستقرار سوى وزيرتين، ما يعني أن هذا بعيد كل البعد عن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الفترة الانتقالية الصعبة في البلاد.

وأضاف التقرير: إن هذا يأتي رغم دعوة خارطة الطريق المرعية من قبل الأمم المتحدة لشغل النساء 30% على الأقل من المناصب الوزارية. مبينًا أن حكومة تصريف الأعمال فشلت في تحقيق ذلك فيما فعلت حكومة الاستقرار ما هو أسوا من سابقتها.

ونقل التقرير عن عدد من النخب النسوية تفسيرها لهذا التمثيل النسائي المنخفض، في بلد لا يعاني من نقص في النساء المؤهلات، مؤكدات أن هذا الأمر يعني أن المرأة ليست أولوية في الحكومات في وقت لا يوجد فيه أمل كبير لها حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتابعت النخب: إن ليبيا ستظل في دوامة الحكومات الانتقالية الخالية من العدد المطلوب من النساء في حال عدم إجراء الانتخابات مشيرات إلى أن مثل هذه الحكومات لا تستجيب إلا للمصالح المتنافسة بين الفصائل السياسية المختلفة فيما برر البعض هذا التمثيل المنخفض.

وجاء في التبريرات أنه ليس هناك الكثير من النساء االمؤهلات للخدمة في المناصب العليا، وأن أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة من قبل قد فشلن، فيما أكدت النخب أن الوزيرات لسن ممثلات للمرأة الليبية وفشلهن لا يعني أنها غير مؤهلة وأي شخص يعتقد أن هذا هو عدو للنساء.

وأضافت النخب: إن نظام “الكوتا” في تخصيص الوظائف الحكومية العليا للنساء ليس مفيدًا للمرأة وبدلًا منه يجب أن يتم تحديد مثل هذه المناصب البارزة على أساس الجدارة وليس النوع الاجتماعي؛ لأن البلد أهم من أي قضية أخرى، في وقت ما زال فيه الرجال مهيمنين على المناصب.

ترجمة المرصد – خاص