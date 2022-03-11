هالاند يثير الجدل بانضمامه لاحتفالات ريال مدريد (صورة)

ألمانيا – أثار إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، الجدل حول وجهته المقبلة، بعدما أقدم على تصرف يربطه مرة أخرى بالانتقال إلى ريال مدريد.

وكشفت صحيفة “ماركا” عن قيام هالاند بوضع علامة إعجاب على الصورة التي نشرها بنزيما، على حسابه بموقع “إنستغرام”.

ويظهر بنزيما في الصورة وهو يحتفل بأحد أهدافه التي سجلها في فريقه في المباراة التاريخية أمام باريس سان جيرمان بالفوز عليه (3-1)، الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

ووقع كريم بنزيما، على هاتريك في غضون 17 دقيقة.

ويبدو أن هالاند أراد المشاركة في احتفالات ريال مدريد بالفوز الذي أهل الفريق لربع النهائي، في الوقت الذي يرتبط فيه بعدة أندية من بينها سان جيرمان.

ومن المحتمل رحيل المهاجم البالغ 21 عاما نهاية هذا الموسم عن دورتموند، خاصة مع وجود بند يسمح له بالمغادرة مقابل 75 مليون يورو.

وتسعى إدارة الملكي لضم هالاند، لكنها تفضل الانتظار حتى صيف 2023، في ظل تألق بنزيما وصعوبة مشاركة المهاجم النرويجي على حسابه.

المصدر: marca