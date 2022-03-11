روسيا – قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” تأجيل موعد مراجعة أنشطة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات المقرر إجراؤها نهاية مارس بسبب مشاكل مرتبطة بالسفر إلى روسيا في الوقت الحالي.

وأوضح مصدر لوكالة “تاس” الروسية أن تدقيق أنشطة وكالة “روسادا” هي إحدى الخطوات نحو إعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات إلى حالة الامتثال للقانون العالمي لمكافحة المنشطات.

ويأتي ذلك بعد إغلاق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام جميع الطائرات الروسية، في سياق توترات شديدة بين الأوروبيين وروسيا حول الوضع في أوكرانيا.

وفي أوائل شهر مارس، أبلغ المكتب الصحفي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أن “وادا” تواصل التنسيق مع وكالة “روسادا” للمساعدة في حل أي مشاكل تواجهها حاليا.

وقالت المديرة العامة لوكالة “روسادا” فيرونيكا لوجينوفا إن وكالة مكافحة المنشطات الروسية تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على نزاهة برامج الاختبار للرياضيين المحليين.

المصدر: “تاس”