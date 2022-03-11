ليبيا – استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال بحكومة المنتهية ولايتها بدر الدين التومي الأربعاء السفير الياباني ماساكا أماديرا ونائب رئيس بعثة اليابان أماني كوباياشي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي مجالات التعاون بين البلدين في ملفات عدة تتعلق بالإدارة المحلية، أهمها دعم اللامركزية في ليبيا وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها وتدريب كوادر الإدارة المحلية.

بدوره، أكد التومي خلال اللقاء حرصه على الانفتاح على التجربة اليابانية في الإدارة المحلية، معربًا عن فخره بالتعاون والشراكة بين ليبيا واليابان في هذا الملف الحيوي.

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