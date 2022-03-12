إسبانيا – تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه قادش بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ28 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وسجل ثنائية أتلتيكو البرتغالي جواو فيليكس والأرجنتيني رودريغو دي باول في الدقيقتين 3 و68 على الترتيب، فيما سجل هدف قادش ألفارو نيغريدو في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء.

وأنهى أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه خافيير سيرانو قبل دقيقتين من نهاية وقت اللقاء الأصلي.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 51 نقطة صعد بها إلى المركز الثالث متجاوزا برشلونة (48 نقطة)، فيما تجمد رصيد قادش عند 24 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT