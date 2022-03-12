ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاستياء العالمي من الأوضاع المأساوية الراهنة، أكد أنه لا يمكن للعالم اليوم أن يغض النظر عن المجريات العالمية وسط تحول العالم إلى قرية كبيرة.

أردوغان شدد في كلمة ألقاها بانطلاق منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بمشاركة قادة دول ومنظمات دولية وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية اليوم الجمعة على أنه على العالم أن يعلم أن كل نار لا يتم إخمادها، وكل صراع لا يتم إيقافه، وكل قمع لا يتم منعه، وكل مشكلة لا تتم معالجتها ستؤثر على الجميع في نهاية المطاف.

وقال: “لقد شهدنا هذه الحقيقة المرة، مرات عديدة في سوريا واليمن وأفغانستان وليبيا والعراق وأراكان والعديد من مناطق الأزمات الأخرى”.

وأضاف أردوغان أن “الثقة في المنظمات الدولية وصلت إلى الحضيض، وانتشرت المنظمات الإرهابية والتطرف في جميع أنحاء العالم، وتحولت المدن القديمة التي تعد التراث الثقافي المشترك للبشرية إلى ركام”.