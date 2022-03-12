إيران – أعلنت الشركة الوطنية للنفط في إيران، أن البلاد “مستعدة لتلبية احتياجات الشركات الأوروبية إلى جانب سائر الشركات وتزويدها بالنفط”.

وقال مدير الشركة الوطنية للنفط، محسن خجسته مهر: “مع زيادة صادراتنا ستستقر أسعار النفط إلى حد كبير”، مشيرا إلى أن “الحكومة سعت لاستعادة حصة إيران من الأسواق وزيادة هذه الحصة”.

وأوضح محسن خجسته مهر قائلا: “لم ننتظر إحياء الاتفاق النووي، ونتخذ الإجراءات اللازمة خلال فترة العقوبات كما أخذنا احتياطاتنا لفترة ما بعد العقوبات”، مؤكدا أن “إيران مستعدة تماما لتزويد الأسواق مهما كانت الكمية المطلوبة”.

وأضاف: “أوروبا تسعى للعودة إلى سوق النفط الإيراني.. نحن مستعدون لتلبية احتياجات الشركات الأوروبية الى جانب سائر الشركات وتزويدها بالنفط”.

المصدر: “انتخاب”