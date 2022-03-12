“البنتاغون”: لم نسجل أي وجود لقوات بيلاروسية في أوكرانيا

“البنتاغون”: لم نسجل أي وجود لقوات بيلاروسية في أوكرانيا

واشنطن – أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أنها لم تسجل أي وجود لقوات بيلاروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم “البنتاغون” جون كيربي: “لم نر أي مؤشرات على تحرك عسكريين أو قوات بيلاروسية داخل أوكرانيا.. هذا لا يعني أن ذلك لا يمكن أن يحدث أو أنه لن يحدث”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة أخذت علما بتعليقات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو حول أن قوات بلاده ستدافع عن الخطوط الخلفية للقوات الروسية إذا تعرضت للهجوم”.

وأكد أن “هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها (لوكاشنكو) أي شيء عن مشاركة بيلاروس”.

المصدر: أ ف ب