ليبيا – أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج عثمان الجرندي أمس الجمعة مكالمة هاتفية مع ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

المكالمة الهاتفية تناولت الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات الليبية، لاسيما في ضوء مبادرة المستشارة الخاصة المتعلقة بوضع قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن.

وأكّد الجرندي على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الترابية باعتبارها مسائل محورية ومبدئية بالنسبة لبلاده وركيزة لأمن واستقرار المنطقة، مشدّدا على أهمية نبذ العنف والانقسام وضرورة العمل على دعم التوافق والحوار بين اللّيبيين مذكرا بدعم تونس للحوار والمصالحة الوطنية لايجاد حل ليبي ليبي.

كما أعرب عن ثقة تونس في قدرة الليبيين على التوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة بدعم من دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدّولي.

من جهتها، أشادت ستيفاني ويليامز بمساندة تونس الدائمة لليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية مثمنة دعم رئيس الجمهورية التونسي لبعثة الأمم المتحدة ومساندته لجهودها لدعم مقومات الاستقرار في ليبيا ومرافقة البلاد في مسارها السياسي.