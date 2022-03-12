روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أربعة مراكز قيادة و63 مخزن أسلحة وثلاثة منظومات دفاع جوي وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية خلال عمليات اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف للصحفيين اليوم الجمعة: “أسقط الطيران والدفاع الجوي الروسي ثلاث طائرات مسيرة بينها طائرتا “بيرقدار”، وتم تدمير أربعة مراكز قيادة وثلاث منظومات دفاع جوي واحدة “S-300” وواحدة “Buk M-1 ” وواحدة “Osa” وثلاثة مستودعات للذخيرة بالإضافة إلى 63 مخزن أسلحة”.

وأضاف كوناشينكوف: “القوات المسلحة الروسية تابعت هجومها على جبهة واسعة، ووصلت إلى خط نوفو دونتسكوي، ونوفو مايورسكويه، وإيجوروفكا بعمق 11 كيلومترا”.

وتابع: “منذ بداية العملية دمرنا 346 3 موقعا عسكريا في أوكرانيا، و121 طائرة بدون طيار و067 1 دبابة ومدرعة، و114 راجمة صواريخ، و412 مدفعا ميدانيا، و862 قطعة عربة عسكرية”.

المصدر: نوفوستي