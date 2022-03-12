ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الخميس مع مؤسسة اتلانتيك كونسيل بحضور نخبة من القادة السياسيين في العالم و السفراء والإعلاميين والخبراء الدوليين في المجال السياسي والاقتصادي والمالي، والمهتمين بالشأن الليبي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الليبي وإمدادات وأسعار السلع والغذاء في السوق الدولي.

وبحث اللقاء سبل تحريك عجلة الاقتصاد الليبي، وعودة الشركات الأجنبية لليبيا، وجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وخطة توحيد مصرف ليبيا المركزي.