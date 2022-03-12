ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وفد مجلس رجال الأعمال التركي “موصياد” على هامش مشاركتها في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

المنقوش بحثت مع الوفد تعزيز العلاقات التجارية، وسبل تسهيل وتطوير مجالات التعاون، وفي هذا السياق وجهت دعوة لمجلس الأعمال التركى لزيارة ليبيا خاصة الشركات الكبرى في مجالات الإنشاءات وتطوير الأعمال.

ومن جانبه أكد وفد مجلس الأعمال التركي “موصياد” الذي يضم فى عضويته حوالي 12 ألف عضو من رجال وسيدات أعمال، وقرابة 60 ألف شركة، ونحو 2 مليون موظف، عن عزمهم فتح فرع لهم في العاصمة طرابلس، بعد شهر رمضان المبارك وفي صدد تجهيز الافتتاح في الفترة القريبة القادمة وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال الليبين وذلك من أجل تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

‏وتم اللقاء بحضور أحمد النعاس مدير إدارة الشؤون الآسيوية بالوزارة، وسعادة سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب، والقنصل الليبي العام بأسطنبول صلاح الكاسح والسفير التركي المعتمد لدى ليبيا “كنعان يلماز”.