ليبيا – أطلق أبناء الدكتور عبد الكافي الطشاني (أخصائي أمراض القلب ورئيس قسم العناية المركزة في مركز طرابلس الطبي سابقًا) الذي تعرض لحادث سير قبل 7 سنوات جعله طريح الفراش بإعاقة رباعية، حملة مناشدة إنسانية، طالبوا من خلالها باستكمال علاج والدهم في تركيا.

أبناء الطشاني وفي مناشدتهم التي أطلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها صحيفة المرصد، أكدوا أن والدهم بحاجة عاجلة لاستكمال علاجه الطبيعي بعد فترة طالت مايقارب الـ5 سنوات في تركيا، مشيريين إلى أن حالة والدهم الصحية تحسنت بشكل كبير عقب تلقيه العلاج.

ونوه أبناء الطشاني إلى أنه وفي حال توقف العلاج سيعود الدكتور عبد الكافي إلى نقطة الصفر طريح الفراش مجددًا، مع وجود تقرير يؤكد ضرورة استمرار العلاج، متمنين من طلبته وأصدقائه في العمل ومن الذين قدم لهم يد العون بالعلاج في الوطن من مرضاه المساعدة في مد يد العون للحصول على موافقة لاستمرار علاجه.

هذا وجاءت مناشدة أبناء الدكتور عبد الكافي الطشاني عقب قرار بإيقاف تلقي والدهم للعلاج، وما يترتب عن ذلك من تكاليف مرتفعة مرهقة تتطلب دعم من الدولة بحسب مقربين من العائلة.