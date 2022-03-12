بلغاريا قد تواجه نقصا في المواد الخام بسبب الأحداث في أوكرانيا

بلغاريا قد تواجه نقصا في المواد الخام بسبب الأحداث في أوكرانيا

بلغاريا – أكد الخبير الاقتصادي البلغاري فاسيل فيليف، إن أوكرانيا وروسيا تعتبران من الموردين الرئيسيين للمعادن والمواد الخام الأخرى إلى بلغاريا.

وأشار إلى أن غياب هذه الموارد، سيجعل من المستحيل على الشركات البلغارية إنتاج منتجاتها.

وأضاف الخبير: “يتحقق أكثر من 50٪ من ناتجنا المحلي الإجمالي بفضل الصادرات. مما لا شك فيه أن هذا الوضع يهدد بالحد من النمو الاقتصادي لبلغاريا، وإذا تصاعد النزاع فقد نجد أنفسنا مع معدلات نمو سلبية”.

وتعتبر بلغاريا كذلك من المنتجين والمصدرين الرئيسيين للقمح وبذور عباد الشمس. قد تؤدي الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى زيادة أسعار الخبز والزيت النباتي في بلغاريا نفسها.

عمليا ارتفعت أسعار الوقود وزيت الطهي بما يقرب من 20٪.

المصدر: BELTA