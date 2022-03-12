تونس – أعلن المحامي منير بن صالحة أن رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي أحيل إلى القضاء مع القيادي في الحركة رفيق عبد السلام بتهمة تلقي الحركة تمويلا أجنبيا.

وقال بن صالحة عبر “فيسبوك” إنه تمت اليوم إحالة راشد الغنوشي وبوشلاكة (رفيق عبد السلام) من طرف حاكم التحقيق بالقطب القضائي المالي متهمين على المجلس الجناحي من أجل تلقي حزب سياسي لتمويلات أجنبية”

وأضاف أن “قاضي التحقيق حال وصمد أمام الضغط والتهديد”.

وأوضح المحامي أن التهمة هي “ارتكاب حزب النهضة، في شخص ممثله القانوني راشد بن محمد بن ناس خريجي لجريمة قبول حزب سياسي تمويل مباشر صادر عن جهة أجنبية، بمشاركة رفيق بن عبد السلام بوشلاكة”.

المصدر: RT