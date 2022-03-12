إنجلترا – واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هوايته في هز الشباك وحقق رقما مميزا جديدا اليوم السبت خلال مباراة فريقه أمام مضيفه برايتون ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أن افتتح “الريدز” باب التسجيل في الدقيقة الـ19 عن طريق الكولومبي لويس دياز، عزز “الفرعون” صلاح تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وذكر الموقع الرسمي لفريق ليفربول أن هدف صلاح أمام برايتون هو الهدف رقم 2000 لفريق ليفربول في “البريميرليغ”.

كما رفع صلاح بهذا الهدف رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 20 هدفا، وهذا رابع موسم من أصل خمسة مواسم لعبها النجم المصري مع “الريدز” يسجل فيها 20 هدفا أو أكثر في مسابقة الدوري.

المصدر: LFC_Arabic/twitter