ليبيا – حيّى القيادي بمدينة مصراتة ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان عضو جماعة الإخوان المسلمين قيام القوات الداعمة للتوافق الوطني على ما تحلوا به من ضبط للنفس وعدم الانجرار إلى أي صدام مسلح خلال قيامهم الشروع بتأمين وصول الحكومة الليبية الجديدة لمباشرة مهامها بعد أن نالت الثقة من البرلمان.

صوان قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن كل التصرفات التي تقع خارج إطار القانون مثل إقفال المجال الجوي وقطع الطرق البرية وخطف الوزراء وغيرها من الإجراءات المخالفة باستخدام موارد ومقدرات الدولة والتي كان أسواءها على الإطلاق هو الدفع باتجاه إشعال فتيل الحرب من خلال التمترس بالعاصمة والمقامرة بأمن سكانها ومحاولة توريط الشباب في حرب خاسرة تمكنوا بحكمتهم من إجهاضها.

إن هذه التصرفات اللامسؤولة قد كشفت عن حقيقة زيف شعارات كثيرة مثل لا للحرب التي لطالما كانت تستخدمها بحسب قوله.

ودعا الجميع إلى تغليب صوت العقل ودعم بوادر التوافق الوطني التي لاحت بإرادة ليبية ليصبح تياراً يجمع شتات الوطن والتمكن من تهيئة الأوضاع دستورياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.