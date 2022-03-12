ليبيا – أكد وزير الداخلية السابق فوزي عبد العال أنه تم أمس الجمعة وأد الفتنة واطفاء النيران التي اشعلت في البلد والتي كان يراد بها أن تحرق المنطقة الغربية والبلاد بالكامل.

عبد العال قال خلال تصريح مصور تابعته صحيفة المرصد إن: “ما حصل هو أننا علمنا بأن هناك قوة تحركت للتوجه لطرابلس وقوة من الشباب الموجود بالعاصمة تريد أن تمنع هذا التحرك وخشينا أن تحصل افتكاكات بين الأطراف فتحركنا من وازع الفزعة وبدون حتى تنسيق مسبق”.

وأضاف: “تواصل معي الحاج كريم عليلش وعبد السلام عليلش وتحركنا وتصادفنا بالطريق مع الشيخ عثمان عيسى وأيضاً صلاح القذافي المعروف بالخباشة أيضاً متواجد في المكان ومعنا أيضاً أحمد سبسي وعلي شاقان وتحركنا للمكان وأول ما التقينا كانت مع مجموعة من الشباب بقوة حماية الدستور والاستقرار المتواجدين على الطريق الساحلي وبعض النقاط”.

وتابع: “تم الحديث معهم ورحبوا بوجودنا وأكدوا على استعدادهم لتأمين عملنا ومساعدتنا في وأد الفتنة وانهاء الاشكالية وتأمين العمل بالكامل والحقيقة كانوا عند الوعد والموقف وقدموا المساعدة بشتى الطرق وتمكنا بمساعدتهم للوصول لمبتغانا وتوجهنا حيث مكان القوة الأخرى التابعة لحكومة الاستقرار الوطني وتكلمنا مع الشباب والقيادات هناك ووجدنا منهم آذان صاغية وشرحنا الموقف واتفقنا على عدم السماح بانتقال الصراع السياسي لصراع مسلح بين أبناء البلد الواحد والمدينة الواحدة والمنطقة الغربية بالكامل”.

وأكد أنه تم الاتفاق على أساس ترك الأمر للصراع السياسي للمجالات السياسية بعيداً عن استعمال السلاح ومن يستطيع أن يقدم الرؤيا للدولة ويقنع الليبيين والمجتمع الدولي بعمله فليكن والطرف الآخر يبارك هذا وتنتهي المشكلة فالمهم بأي طريقة يكون الصراع سياسي بعيداً عن السلاح والقتال وتوريط الشباب في هذه المتاهات التي لا طائلة من ورائها بحسب قوله.

واستطرد حديثه: “الذي حصل أن المهمة تمت باتفاق جميع الأطراف وقيادات الكتائب والقيادات السياسية التي تم التواصل معهم وكان هناك شبه اجماع من كل القيادات سواء التي على الأرض أو السياسية على ضرورة وأد الفتنة وانهاء هذا الاحتقان ومنع القتال وبالفعل تم ذلك وعادت القوة التي كانت متوجهة لطرابلس وعادت من الطريق الساحلي بأفضل حال وكانت القوة الموجود في كل النقاط التي مررنا بها في المستوى وعند العهد والوعد وأمنوا خروجنا بالكامل”.

كما أردف: “حصلت بعض الاشكاليات في نقطتين تحديداً وكانت أمور غير ممنهجه وغير مسؤولة من قبل بعض الشباب الذين لم يسمعوا النداء أو لم تصلهم التعليمات أو كانت فورة غضب أو احتقان أو أمور أخرى غير واضحة لكنها كانت من جهات غير مسؤولة وشباب ليسوا بمحل المسؤولية وفي النهاية لم يحصل إطلاق نار بل كانت عبارة عن اشتباكات بالألفاظ وأمور بسيطة وقد تدخلت قياداتهم لمساعدتنا في ايقاف هذا الأمر ووأدت الفتنة وعادت الشباب للتمركزات المتفق عليها من البداية”.

وتوجه بالشكر والتقدير لكل القيادات والشباب من الطرفين وجميع القيادات الميدانية التي كانت متواجدة في كل النقاط على الطريق الساحلي أو في مناطق ترهونة ومسلاته وعلى حدود تاجوراء وكل المناطق التي تم المرور بها لكل ما قدموه وكل ما صنعوه ولفضلهم في وأد الفتنة.

وأفاد: “نتمنى على القادة السياسيين في المرحلة القادمة تحمل المسؤولية في المرحلة القادمة والعمل على عدم نقل الصراع السياسي إلى صراع مسلح فهذا الأمر يجب أن يتوقف ولا يسمح به وعلى الشباب والمسلحين والكتائب والاهالي والأسر والشعب جميعاً أن يرفضوا التوجه للاحتكام للسلاح لحل المشاكل السياسية أو الدخول بالصراع السياسي وهذا ما يمكن أن أذكره فيما حصل ولا أنسى أن أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة والشباب الذين كانوا معي على رأسهم الشيخ عثمان عيسى وعبد السلام عليلش ورمضان والبولشي وجميع من كان معي الذين تحملوا مشاق كبيره من الساعة التاسعة إلى ما بعد الفجر حتى انتهت المهمة وكللت بالنجاح”.

وشدد على شكره الجزيل للقيادات والشباب من الطرفين الذين ساعدوا في انهاء الأزمة بالإضافة للشباب الذين استمعوا ووافقوا على الانسحاب والخروج وتحملوا ما حصل من بعض الشباب في الطرف الآخر، معتبراً ما حصل هو عمل شجاع لا يقوم به الا شجعان وهم لم يكونوا خائفين على أنفسهم بل بالعكس هم قاموا بهذا العمل من أجل حقن الدماء من أجل حفظ الدماء المسلمة والمعصومة.

وقال: “لا يجب أن يشعر هؤلاء الشباب بغير شعور العزة والانفة والاحترام لأنفسهم ايضا اصدقائهم لا بد أن يقدروا هذه القيمة وهذا العمل. الأجهزة الأمنية في المدينة والبلد لا بد أن يكون موقفهم واضح وعلى قدر المسؤولية واشعار كل الاطراف بأنهم على حياد في كل الصراعات والتعامل بالقانون”.

وأعرب عن تمنياته من المجلس البلدي والقيادات السياسية والعسكرية أن يكون لها دور أكبر في المرحلة القادمة لأن وضع البلاد في هذه المرحلة حرج وخطير ولابد من تكاتف كل الأطراف ووقوف كل أصحاب العقول موقف على قدر المسؤولية المطلوبة منهم حتى يتم تجاوز هذه المرحلة الحرجة والخطيرة.

واختتم حديثه: “نتمنى أن يتم توحيد الصف وازالة الضغائن والأحقاد والوصول إلى طريق الصواب واقامة الدولة الموحدة دولة الليبيين والمؤسسات والأمن. ونبشر الليبيين خاصة مصراتة والمنطقة الغربية أن أبنائهم كانوا عند المستوى وحريصين على بلدهم وحقن الدماء وهذا أمر مبشر يمكن البناء عليه ويبقى على مؤسسات الدولة والمسؤولين القيام بمسؤولياتهم”.