ليبيا – قال المستشار السابق لرئيس مجلس النواب عيسى عبد القيوم إن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وارد بسبب توجه البلد إلى حدوث انقسام أو حرب أخرى، خاصة في ظل تمسك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة.

عبد القيوم وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” رأى أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار لن يحدث بسبب الانقسام الجغرافي لأنه غير وارد، بل سيكون على خلفية صدام عسكري بين المجموعات المسلحة بالقطب الغربي التي انقسمت على نفسها على خلفية وجود حكومتين.

وأضاف: “طرفا الحرب هذه المرة سيكونان من غرب ليبيا (خليط من مصراتة والزاوية وزوارة وطرابلس وصرمان)”.

وبحسب عبد القيوم فان إمكانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار هذه المرة ستحسمه عوامل سياسية، مشيرًا إلى أنها حالة سبق أن مرت بها الدولة الليبية (حكومة الغويل وحكومة الثني عام 2014 ثم حكومة الثني وحكومة السراج عام 2016) ورافقها انقسام مالي وأمني دخلت على إثره ليبيا عنق المراحل الانتقالية التي تتخبط فيها إلى اليوم.