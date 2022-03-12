سوريا – شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي قصارى جهده لتحقيق حل تفاوضي للأزمة السورية ودعا لتمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال غوتيريش في بيان له أمس : “يجب أن نظهر الإرادة والعزيمة على الذهاب أبعد من مجرد الكلام عن الالتزام بالسلام، والقيام بكل ما هو ضروري لتحقيق حل سياسي تفاوضي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وتابع: “هذا هو السبيل إلى الحل الذي يلبي تطلعات جميع السوريين، ويهيء الظروف اللازمة للعودة الآمنة للاجئين، ويقاوم الإرهاب ويحفظ سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، مشيرا إلى أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود أمر بالغ الأهمية لملايين المحتاجين هناك.

وقال: “أدعو مجلس الأمن إلى الإجماع في دعم تجديد التفويض بموجب القرار 2585 (بشأن المساعدات عبر الحدود) في يوليو”.

المصدر: “تاس”