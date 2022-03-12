ليبيا – قال رئيس لجنة المصالحة بمصراتة محمد الرجوبي إن مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية قالوا كلمتهم عبر بيانهم في القبة وطالبوا بالانتخابات وإنهاء مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة عبر برلمان جديد منتخب.

الرجوبي أشار في تصريح لقناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن الجميع يريد الانتخابات، قائلا إنهم يريدون تفعيل المحكمة الدستورية ويأملون من رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا أن يدعم الانتخابات.

وأكد على أن أبناء مصراتة لن يدخلوا في حرب مهما كانت الظروف.

وشدد أنهم على تواصل مع أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية والكل يطالب بالانتخابات لأنها المخرج الوحيد للأزمة ومدينة مصراتة جاهزة، قائلا إن الجميع مطالب بذلك.