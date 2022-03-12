السودان – أعلنت لجنة طبية سودانية أن عدد ضحايا الهجمات على عدد من القرى في محلية جبل مون بولاية غرب دارفور ارتفع إلى 35 قتيلا و21 جريحا، وذلك بعد مقتل 19 شخصا يوم أمس.

وقالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، في بيان نشرته اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا الهجمات يوم أمس بلغ 19 قتيلا و5 جرحى، ليرتفع عدد الضحايا الكلي منذ الخامس من الشهر الجاري إلى 35 قتيلا، و21 جريحا.

وأشارت اللجنة إلى أن الهجمات تواصلت على عدد من القرى في محلية جبل مون بولاية غرب دارفور، “في امتداد لسلسلة الهجمات التي بدأت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي”، وأضافت أن الأحداث تجددت يوم أمس الخميس بعد أن توقفت منذ يوم الإثتين ٧ مارس، وأن الهجمات الأخيرة خلفت حصيلة جديدة من القتلى والجرحى.

وأوضحت اللجنة أن الجرحى الخمسة يتلقون العلاج، وأحدهم خرج من المشفى.

وأدانت اللجنة “بأشد العبارات الهجمات على المدنيين العزل وحرق المنازل وسط الصمت المريب والعجز التام لسلطات الولاية تجاه هذه المجازر التي تؤكد تماما انحدار الأمور إلى حالة اللادولة” حسب بيان اللجنة.

وبدأت اشتباكات ذات طابع قبلي في جبل مون منذ نوفمبر الماضي، ليستمر حتى يوم أمس علما أنه شهد توقفا متقطعا.

المصدر: RT