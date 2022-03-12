السعودية – دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف فلاح مبارك الحجرف الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد الأمين العام أن هذا الاعتداء والذي نتج عنه حريق صغير تمت السيطرة عليه.

وشدد على أن ما سبق من أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة تكرر ارتكابها بغرض استهداف أمن إمدادات الطاقة، لا يستهدف السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدف أمن دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد دعم دول المجلس لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

والخميس، أعلن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرة مسيرة، وشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية