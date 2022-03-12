ليبيا – التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح عضو جماعة الاخوان المسلمين الخميس السفير الهولندي لدى ليبيا كوينراد هندريك ووفد وزارة الخارجية الهولندية المرافق له.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة التطورات الأخيرة في الشأن السياسي الليبي، وسبل التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.

هذ وحضر اللقاء عدد من الشخصيات من الجانب الهولندي، منهم مدير شرق أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الهولندية مارك خيريتسن، ونائب مدير الاستقرار والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية الهولندية ليكس خيرتس، والسكرتير الثاني بسفارة هولندا لدى ليبيا أدريان فان فلتوفن. وحضر من جانب مجلس الدولة موسى فرج، ماما سليمان، وفتح الله السريري، وكامل الجطلاوي.