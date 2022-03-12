مدرب مانشستر يونايتد يضيف مزيدا من الغموض حول مستقبل رونالدو مع “الشياطين الحمر”

مدرب مانشستر يونايتد يضيف مزيدا من الغموض حول مستقبل رونالدو مع “الشياطين الحمر”

إنجلترا – أكد الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي في مؤتمر صحفي امس إنه لا يعلم ما إذا كان البرتغالي كريستيانو رونالدو سعيدا في صفوف الفريق.

ورد رانجنيك على سؤال خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة أمام توتنهام هوتسبير، عما إذا كان رونالدو سعيدا: “لا أعرف، لم أسأله ما إذا كان سعيدا في مانشستر يونايتد، في هذا النادي”.

وتابع: “بالنسبة لي، من المهم أنه جاهز بدنيا مجددا وعاد إلى التمارين أمس (الخميس). سنرى بأي تشكيلة وأي فريق سنلعب مباراة الغد”.

وغاب رونالدو عن خسارة “الشياطين الحمر” العريضة 4-1 في معقل الجار والغريم مانشستر سيتي الأسبوع الماضي بسبب إصابة في الورك.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن رونالدو البالغ 37 عاما سافر إلى البرتغال بدلا من البقاء في مانشستر ومساندة زملائه في الديربي، ما أثار التكهنات بشأن عدم سعادته في “أولد ترافورد”.

وعاد رونالدو هذا الموسم إلى اليونايتد بعد رحيله في العام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني وبدا غير راض عقب إبقائه على دكة البدلاء مرات عدة.

ورفض رانجنيك التوضيح ما إذا سافر رونالدو إلى البرتغال، قائلا: “من غير المهم أن ننظر للخلف وما حصل في الأيام الستة أو السبعة الأخيرة”، مضيفا: “بالنسبة لي، ما يهم هو ما يحصل اليوم وغدا. بالنسبة لي، من غير المهم أن ندخل في كل ذلك مجددا”.

وتابع: “المهم أنه وإيدي (كافاني) عادا إلى التمارين وجاهزان ليوم غد”.

وذكرت العديد من التقارير أن رونالدو ليس سعيدا في مانشستر يونايتد وقرر الرحيل عن الفريق في حال لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: أ ف ب + وكالات