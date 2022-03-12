ملكة بريطانيا تغيب عن قداس يوم الكومنولث وتحضر فعاليات أخرى

ملكة بريطانيا تغيب عن قداس يوم الكومنولث وتحضر فعاليات أخرى

إنجلترا – أعلن قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية التي تعافت مؤخرا من كوفيد-19، لن تحضر قداس يوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر الأسبوع المقبل.

وقال القصر الجمعة إن الملكة البالغة من العمر 95 عاما طلبت من ابنها الأكبر الأمير تشارلز تمثيلها في قداس يوم الاثنين الذي يحتفي ببريطانيا والمجموعة الدولية المرتبطة بمستعمراتها السابقة.

وأضاف القصر أن الملكة تخطط للاستمرار في ارتباطاتها المعلنة مسبقا الأسبوع المقبل، والتي تتضمن مقابلات شخصية.

وثبتت إصابة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا في 20 فبراير، وقيل إنها عانت أعراضا خفيفة، وعادت إلى ارتباطاتها الشخصية هذا الأسبوع حيث التقت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قلعة وندسور يوم الاثنين ولاحقا التقت بقائد القوات المسلحة في بريطانيا.

وكان مسؤولو القصر قالوا إن إليزابيث حصلت على لقاحها المضاد لكورونا كاملا كما حصلت أيضا على جرعة تعزيزية.

ومن بين أبرز أفراد العائلة الملكية الحضور في قداس يوم الكومنولث الأمير تشارلز وزوجته كاميلا والأمير ويليام وزوجته كاثرين.

المصدر: أ ف ب