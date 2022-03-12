منصور يعلن “قائمة سوداء” وعقوبات على لاعبي الزمالك بعد الخسارة المريرة أمام الوداد

منصور يعلن “قائمة سوداء” وعقوبات على لاعبي الزمالك بعد الخسارة المريرة أمام الوداد

مصر – أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عدم التجديد لخمسة من لاعبيه بعد الخسارة أمام ضيفه الوداد المغربي بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري الأبطال.

وكتب منصور عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” أنه قرر عدم التجديد لكل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد بالإضافة لعرض سيف الدين الجزيري للبيع وتوقيع غرامة مالية على محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير.

كما قرر منصور إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد على بعض لاعبي فريق مواليد 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.

يذكر أن الزمالك خسر على أرضه أمام الوداد بهدف دون مقابل بعد أقل من أسبوعين على خسارته أيضا أمام الفريق المغربي في الدار البيضاء بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثالثة.

وأصبح الزمالك على أعتاب الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات من البطولة الأكبر للأندية في القارة السمراء.

المصدر: RT