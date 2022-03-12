روسيا – يستعد نادي سان بطرسبورغ الروسي لكرة القدم للدفاع عن مصالح مدرب الفريق أناتولي تيموشوك في محكمة التحكيم الرياضية “كاس” وفقا لوكالة “تاس”.

وجردت لجنة الأخلاقيات واللعب النظيف بالاتحاد الأوكراني تيموشوك من رخصة التدريب الاحترافي الخاصة به، الجمعة، وكذلك جميع الجوائز والأوسمة التي حصل عليها من الدولة كلاعب كرة قدم، ويعود السبب في ذلك هو أن تيموشوك واصل العمل في نادي زينيت بعد تعقيدات الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال نادي سان بطرسبورغ في بيان رسمي: “تيموشوك محترف عظيم لديه موقف احترافي في كل بلد لعب فيها كلاعب أوعمل فيها كمدرب، ليس هناك شك في مؤهلاته التدريبية، الأمر نفسه ينطبق على صفاته الإنسانية”.

وتابع: “نعتقد أن القرارات التي اتخذتها لجنة الأخلاقيات واللعب النظيف بالاتحاد الأوكراني لم يتم التفكير فيها وهي بادرة تلاعب سياسي”.

وختم: “نريد أيضا التذكير أن كرة القدم يجب أن تظل بعيدة عن السياسة وألا تكون جزءا من السياسة، زينيت على استعداد للدفاع عن مصالح مدربها في (كاس)”.

ويحمل تيموشوك البالغ 42 عاما، الرقم القياسي كأكثر اللاعبين الأوكرانيين خوضا للقاءات الدولية (144 مباراة).

وكان تيموشوك أحد الفائزين ببطولة دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ الألماني عام 2013، حيث قضى 4 أعوام في بطولة الدوري الألماني، كما سبق له اللعب مع فريق زينيت، من 2007 إلى 2009 ومن 2013 إلى 2015، الذي عاد إليه من جديد عام 2016 للعمل مساعدا لمدرب زينيت.

يذكر أن تيموشوك توج بالدوري الممتاز وكأس أوكرانيا وكأس السوبر مع شاختار دونيتسك، قبل أن يشرع في أول فترة له مع زينيت.

المصدر: “وكالة تاس”