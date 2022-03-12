اليمن – أعلنت الجمارك اليمنية ضبط 52 صاروخ “كورنيت” مضادة للدروع قالت إنها كانت قادمة من عمان “في أكبر عملية لضبط السلاح النوعي”.

وفي بيان عبر صفحتها في “فيسبوك” قالت مصلحة الجمارك اليمنية إن “سلطات الجمارك في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، تمكنت من ضبط 52 صاروخا نوع “كورنيت” مضادة للدبابات والمدرعات”، وأشارت إلى أن تلك الصواريخ كانت في طريقها إلى حركة “أنصار الله” الحوثي.

ونقلت صفحة مصلحة الجمارك عن مدير جمرك شحن سالم عقيل، أن سلطات الجمارك نفذت عملية نوعية عقب الاشتباه بحاويات مولدات كهربائية، واكتشف موظفو الجمارك 52 صاروخا تم إخفاؤها داخل 4 صناديق بعد أن تم إخراج المولدات الكهربائية وشحنها.

ووصف تلك الشحنة بأنها “أهم عملية قام بها رجال الجمارك في مركز شحن في الفترة الأخيرة”، وأضاف أنها تعد “أكبر عملية ضبط سلاح نوعي تنفذها الجمارك، إذ سبق أن تم ضبط سلسلة شحنات من الذخيرة والمستلزمات العسكرية”.

المصدر: RT