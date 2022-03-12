8 علامات تساعد على تحديد ما إذا كان شخير شريكك يخفي أمرا أكثر خطورة

8 علامات تساعد على تحديد ما إذا كان شخير شريكك يخفي أمرا أكثر خطورة

إنجلترا – يعاني الكثيرون من الشخير المزعج، والذي قد لا يكون ناتجا عن أمر خطير في معظم الحالات، لكن بعضه قد يشير إلى وجود حالة صحية كامنة.

وإذا بدأ شريكك بالشخير في منتصف الليل، فعادة ما يكون سبب ذلك اهتزاز اللسان أو الفم أو الحلق أو مجرى الهواء في الأنف أثناء التنفس.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن هذا يحدث لأن هذه الأجزاء من الجسم تسترخي وتضيق عندما نكون نائمين.

وهناك بعض العوامل التي تفسر سبب كون شريكك يشخر، لذلك يجدر معالجتها أولا.

وقد يكون ذلك بسبب زيادة الوزن أو التدخين أو شرب الكثير من الكحول أو النوم على الظهر.

وقال الدكتور راج داسجوبتا، الأستاذ المساعد في الطب السريري في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، إن هناك ثمانية أشياء يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بالشخير.

ولكل من المشكلات التالية التي يواجهها شريكك، يمكنك تدوين درجة واحدة. وإذا كان لديه خمسة إلى ثمانية منها، فعليه مراجعة الطبيب.

1. الشخير بصوت عال

قال الدكتور داسجوبتا إن إحدى العلامات الرئيسية التي يحتاج من يعاني من الشخير إلى معالجتها، هي ما إذا كان يمكن سماعه من غرفة مجاورة وهو يشخر، والباب مغلق.

2. الشعور بالتعب

غالبا ما يشعر المصابون بانقطاع النفس النومي بالتعب طوال اليوم.

وانقطاع النفس النومي هو حالة تتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر ثم بدء التنفس مجددا خلال النوم.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن الأعراض الرئيسية هي الشعور بالتعب الشديد، حيث تجد صعوبة في التركيز وتقلبات مزاجية.

وإذا كنت تنام في استراحة الغداء أو في أي وقت تكون فيه في حالة استرخاء، مثل مشاهدة التلفزيون، فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب.

ومن المهم أن ترى الطبيب لأن انقطاع النفس النومي حالة خطيرة.

3. لا يوجد تدفق للهواء

كثير من الناس ليس لديهم أدنى فكرة عن أنهم يشخرون في الليل، باستثناء أولئك الذين يستيقظون وهم يلهثون بسبب عدم وجود ما يكفي من تدفق الهواء.

وقال الدكتور داجوبتا إن انقطاع النفس الملاحظ أسوأ من الشخير وهو علامة خطيرة.

وأضاف: “إن مشاهدة شريكك يتوقف عن التنفس، ويلهث الهواء يعني أن الشخير ليس أمرا طبيعيا، وهذا شيء يستدعي رؤية أخصائي.

4. ارتفاع ضغط الدم

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة ويمكن أن تسبب ضيقا في التنفس.

وغالبا ما يعاني المصابون بانقطاع النفس الانسدادي النومي من ارتفاع ضغط الدم بسبب الإجهاد الذي يتعرض له الجسم.

وعندما يتوقف الشخص عن التنفس أثناء النوم، يندفع الجهاز العصبي ويرفع ضغط الدم، ويطلق هرمونات التوتر التي سترفع ضغط الدم تدريجيا بمرور الوقت.

5. الوزن

تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن الذين يعانون من زيادة الوزن غالبا ما يشخرون.

وتوصي الهيئة إذا كان شخير الشخص يزداد سوءا، أن يحاولوا إنقاص الوزن.

وغالبا ما يعاني المصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم من زيادة الوزن وصعوبة النوم بسبب الضغط الزائد الذي يسببه الوزن في أفواههم على اللسان والرقبة. وهذا يجعل التنفس أكثر صعوبة، ويزيد من الشخير.

6. العمر

أظهرت الدراسات أن قوة العضلات تضعف مع تقدمنا ​​في العمر، حيث يقول الخبراء إن تجاوز سن الخمسين قد يكون علامة تحذير عندما يتعلق الأمر بالشخير.

ومع ذلك، تشير هذه الدراسات إلى أن حالات توقف التنفس أثناء النوم تكون أكثر اعتدالا عند كبار السن.

7. حجم العنق

قال الدكتور داسجوبتا إن وجود محيط أكبر للرقبة هو علامة رئيسية على انقطاع النفس النومي وأن هناك قاعدة عامة لقياس مخاطر الشريك.

ويشرح: “القاعدة الأساسية دائما هي أنه عندما يكون مقاس الرقبة أكبر من 43 سم للذكور، وأكبر من 40.6 سم للإناث، فسوف يعرضك هذا لخطر الإصابة بانقطاع النفس النومي”.

8. الجنس

يقول الدكتور داسجوبتا إن الرجال أكثر عرضة للخطر لأن الدهون في الجزء العلوي من أجسامهم أكثر من النساء.

لكنه أضاف أن النساء أيضا معرضات للخطر بعد انقطاع الطمث.

المصدر: ذي صن